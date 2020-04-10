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Стало відомо, коли Джонсон приступить до своїх обов'язків

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 08:54
Стало відомо, коли Джонсон приступить до своїх обов'язків
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Пройде не менше місяця, перш ніж прем'єр-міністр повернеться на роботу

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, якого напередодні перевели з реанімації у звичайну палату, зможе приступити до своїх обов'язків не раніше, ніж через місяць. Про це повідомив телеканал Sky News з посиланням на урядові джерела.

Як наголошується, в Уайтхоллі існують побоювання, що пройде не менше місяця, перш ніж прем'єр-міністр повернеться на роботу.

Глава МЗС Домінік Рааб, який прийняв на себе обов'язки прем'єр-міністра на час його хвороби, заявив, що не розмовляв з Джонсоном після госпіталізації.

"Я думаю, що особливо важливо, поки він знаходиться в реанімації, дозволити йому зосередитися на одужання. Ми в уряді все це передбачили", - зазначив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії, хворий коронавірусом, був переведений з реанімації в звичайну лікарняну палату.

РБК-Україна писало, що 27 березня стало відомо про те, що Борис Джонсон захворів коронавірусом. Після виявлення хвороби глава британського уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.

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