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Перечень карантинных зон Украины утвердят сегодня вечером, - Минздрав

Киев, Пятница 31 июля 2020 13:16
Перечень карантинных зон Украины утвердят сегодня вечером, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская, Анастасия Рокитна

Решение будет принято уже сегодня

Украину поделят на четыре зоны карантина, а именно зеленую, желтую, оранжевую и красную, уже сегодня. Решение будет принято ближе к вечеру.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Отметим, области должны поделить в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Сегодня. Ближе к вечеру будет заседание комиссии ТБ и ЧС, на котором утвердим и сразу опубликуем", - сказал он.

По данным издания, Киев может попасть в оранжевую карантинную зону.

Ранее сообщалось, что в Украине ухудшилась эпидемическая ситуация, Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Напомним, в Украине госпитализировали 261 человека, у которого диагностирован коронавирус, в Минздраве это назвали новым антирекордом.

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