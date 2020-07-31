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Перелік карантинних зон України затвердять сьогодні ввечері, - МОЗ

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 13:16
Перелік карантинних зон України затвердять сьогодні ввечері, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Світлевська, Анастасия Рокитна

Рішення буде прийнято вже сьогодні

Україну поділять на чотири зони карантину, а саме зелену, жовту, помаранчеву та червону, вже сьогодні. Рішення буде прийнято ближче до вечора.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зазначимо, області мають поділити в залежності від епідеміологічної ситуації.

"Сьогодні. Ближче до вечора буде засідання комісії ТБ та НС, на якому затвердимо й відразу опублікуємо", - сказав він.

За даними видання, Київ може потрапити в помаранчеву карантинну зону.

Раніше повідомлялося, що в Україні погіршилася епідемічна ситуація, Київ і 12 областей не відповідають показникам Міністерства охорони здоров'я для послаблення карантину.

Нагадаємо, в Україні госпіталізували 261 людини, у якого діагностовано коронавірус, в Міністерстві охорони здоров'я це назвали новим антирекордом.

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