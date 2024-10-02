Стало доступно більше професій за безкоштовними ваучерами на навчання: подробиці

Перелік професій та спеціальностей, які можна опанувати завдяки безкоштовним ваучерам на навчання, було розширено.
Про це заявив Урядовий портал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Таким чином, тепер українці можуть подати заявку та отримати за державний кошт ваучери на навчання ще 16 актуальним професіям і 15 спеціальностям, які нині актуальні на ринку праці.
Загалом список вже включає 95 професій і 60 спеціальностей.
Повідомляється, що оновлений перелік містить напрями підготовки фахівців для відновлення інфраструктури, житлового фонду й енергетичних об’єктів.
Було також додано професію оператора дистанційно керованих апаратів. Окрім цього, серед нових спеціальностей з'явилися такі напрями:
Також тепер стала доступна професія пожежний-рятувальник і спеціальність пожежна безпека.
Зазначається, що для розширення можливостей підготовки спеціалістів протезно-ортопедичної сфери з'явилися такі спеціальності, як:
Відомо, що отримати ваучер на безкоштовне навчання можуть визначені категорії громадян, які мають професійну-технічну чи вищу освіту, однак не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3 років.
Окрім цього, ваучери були також запроваджені для:
Подати заявку на отримання ваучера на безкоштовне навчання можна онлайн.
Раніше ми повідомляли, що українці від 45 років можуть отримати 30 000 гривень на безкоштовне навчання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.