Стало доступно больше профессий по бесплатным ваучерам на обучение: подробности

Список профессий и специальностей, которые можно овладеть благодаря бесплатным ваучерам на обучение, был расширен.
Об этом заявил Правительственный портал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Таким образом, теперь украинцы могут подать заявку и получить за государственный счет ваучеры на обучение еще 16 актуальным профессиям и 15 специальностям, ныне актуальным на рынке труда.
В общей сложности список уже включает 95 профессий и 60 специальностей.
Обновленный перечень содержит направления подготовки специалистов для восстановления инфраструктуры, жилищного фонда и энергетических объектов.
Была также добавлена профессия оператора дистанционно управляемых аппаратов. Кроме этого, среди новых специальностей появились следующие направления:
Также теперь стала доступна профессия пожарно-спасатель и специальность пожарная безопасность.
Отмечается, что для расширения возможностей подготовки специалистов протезно-ортопедической сферы появились такие специальности, как:
Известно, что получить ваучер на бесплатное обучение могут определены категории граждан, имеющих профессиональное или высшее образование, однако не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходившие обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3 лет. .
Кроме того, ваучеры были также введены для:
Подать заявку на получение ваучера на бесплатное обучение можно онлайн .
Ранее мы сообщали, что украинцы от 45 лет могут получить 30 000 гривен на бесплатное обучение.
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