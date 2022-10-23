Стали заручниками терористів. Росіяни не повертають дітей з "відпочинку" в РФ до Енергодара

Він зазначив, що деякі батькі, які попри повномасштабну війну відправили своїх дітей з Енергодара та навколишніх сіл до Краснодарського краю Росії, вже почали отримувати тривожні повідомлення.

"Окупанти поставили їх перед фактом, що діти "затримуються на відпочинок в Росії на невизначений термін", наказали передати теплі речі, та "заспокоїли", що діти ходитимуть там до школи", - написав Орлов.

За його словами, діти фактично стали заручниками терористів.

Нагадаємо, 15 жовтня стало відомо, що окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Росії.

Нещодавно повідомлялося, що росіяни викрали вихованців Херсонського обласного будинку дитини.

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