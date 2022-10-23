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Стали заложниками террористов. Россияне не возвращают детей с "отдыха" в РФ в Энергодар

Иллюстративное фото: россияне не возвращают детей из "отдыха" в РФ в Энергодар (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Энергодаре родителям, которые отправили своих детей на "отдых" в Россию, сообщают, что они задерживаются на неопределенный срок и будут ходить в российские школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Он отметил, что некоторые родители, которые, несмотря на полномасштабную войну, отправили своих детей из Энергодара и окрестных сел в Краснодарский край России, уже начали получать тревожные сообщения.

"Оккупанты поставили их перед фактом, что дети "задерживаются на отдых в России на неопределенный срок", приказали передать теплые вещи, и "успокоили", что дети будут ходить там в школу", - написал Орлов.

По его словам, дети фактически стали заложниками террористов.

Напомним, 15 октября стало известно, что оккупанты начали вывозить детей из Энергодара в Россию.

Недавно сообщалось, что россияне похитили воспитанников Херсонского областного дома ребенка.

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