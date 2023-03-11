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Стали відомі причини сьогоднішніх вибухів поблизу окупованого Мелітополя

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 11 березня, в районі Мелітополя пролунали звуки вибухів. Стало відомо, що це були запуски ворожих ракет з полігону в районі Семенівки в сторону Молочного лиману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти в Мелітопольському районі продовжують тероризувати жителів і наражати їх на небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що росіяни зробили з Мелітополя суцільну військову базу, а навколо міста влаштували полігони. За уточненою інформацією, звуки вибухів, які сьогодні чули мелітопольці - це запуски ворожих ракет з полігону в районі Семенівки в сторону Молочного лиману.

"Всі військові бази розташовані в безпосередній близькості до Мелітополя й інших населених пунктів", - додав мер міста.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні пролунало понад 10 вибухів. Їх чули у північній частині міста.

Нещодавно українські військові двома влучними пострілами змогли знищити бази російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі.

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