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Стали известны причины сегодняшних взрывов вблизи оккупированного Мелитополя

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 11 марта, в районе Мелитополя раздались звуки взрывов. Стало известно, что это запуски вражеских ракет с полигона в районе Семеновки в сторону Молочного лимана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Оккупанты в Мелитопольском районе продолжают терроризировать жителей и подвергать их опасности", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что россияне сделали из Мелитополя сплошную военную базу, а вокруг города устроили полигоны. По уточненной информации, звуки взрывов, которые слышали сегодня мелитопольцы - это запуски вражеских ракет с полигона в районе Семеновки в сторону Молочного лимана.

"Все военные базы расположены в непосредственной близости от Мелитополя и других населенных пунктов", - добавил мэр города.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе сегодня раздалось более 10 взрывов. Их слышали в северной части города.

Недавно украинские военные двумя точными выстрелами смогли уничтожить базы российских военных во временно оккупированном Мелитополе.

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