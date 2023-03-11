В окупованому Мелітополі "гучно", місцеві нарахували понад 10 вибухів

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунало понад 10 вибухів. Їх чули у північній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Івана Федорова.

"Мелітополь гучно. Мешканці повідомляють про понад 10 гучних вибухів у північній частині міста. Інформацію уточнюємо", - написав Федоров.

Нагадаємо, нещодавно українські військові двома влучними пострілами змогли знищити бази російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі.

Також ми писали про те, що російські окупанти масово переміщають своїх солдатів та військову техніку до Мелітополя.

Також росіяни продовжують звозити до окупованого міста Запорізької області своїх лікарів і вчителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.