Німеччина отримала першу партію скрапленого газу із США
Танкер Maria Energy прибув до плавучого терміналу у Вільгельмсгафені, котрий був відкриий у грудні 2022 року. До того часу Німеччина була єдиною європейською країною, у котрої не було інфраструктури для прийому скрапленого газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання DW.
Відомо, що спочатку скраплений газ перевантажать на спеціальне судно Höegh Esperanza. Потім його планують перетворити на газоподібну форму і згодом закачати у німецьку газопровідну мережу.
Влада Німеччини готується до відкриття ще чотирьох плавучих терміналів для того, щоб полегшити імпорт скрапленого газу. Очікується, що Німеччина буде імпортувати LNG з країн Північної та Західної Африки, а також із Близького Сходу.
Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року Німеччина стала незалежною від російської нафти, повністю відмовившись від її постачання. Раніше в країні відмовились від російського газу та вугілля.
Також Німеччина підписала перший довгостроковий контракт на закупівлю газу з Катару.