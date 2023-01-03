Німеччина отримала першу партію скрапленого газу із США

Танкер Maria Energy прибув до плавучого терміналу у Вільгельмсгафені, котрий був відкриий у грудні 2022 року. До того часу Німеччина була єдиною європейською країною, у котрої не було інфраструктури для прийому скрапленого газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання DW .

Відомо, що спочатку скраплений газ перевантажать на спеціальне судно Höegh Esperanza. Потім його планують перетворити на газоподібну форму і згодом закачати у німецьку газопровідну мережу.

Влада Німеччини готується до відкриття ще чотирьох плавучих терміналів для того, щоб полегшити імпорт скрапленого газу. Очікується, що Німеччина буде імпортувати LNG з країн Північної та Західної Африки, а також із Близького Сходу.