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Німеччина отримала першу партію скрапленого газу із США

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Німеччина, Вівторок 03 січня 2023 19:26
Німеччина отримала першу партію скрапленого газу із США Фото: Німеччина отримала першу партію скрапленого газу із США (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Танкер Maria Energy прибув до плавучого терміналу у Вільгельмсгафені, котрий був відкриий у грудні 2022 року. До того часу Німеччина була єдиною європейською країною, у котрої не було інфраструктури для прийому скрапленого газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання DW.

Відомо, що спочатку скраплений газ перевантажать на спеціальне судно Höegh Esperanza. Потім його планують перетворити на газоподібну форму і згодом закачати у німецьку газопровідну мережу.

Влада Німеччини готується до відкриття ще чотирьох плавучих терміналів для того, щоб полегшити імпорт скрапленого газу. Очікується, що Німеччина буде імпортувати LNG з країн Північної та Західної Африки, а також із Близького Сходу.

Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року Німеччина стала незалежною від російської нафти, повністю відмовившись від її постачання. Раніше в країні відмовились від російського газу та вугілля.

Також Німеччина підписала перший довгостроковий контракт на закупівлю газу з Катару.

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