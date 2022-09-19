Стали "начальниками" в окупованому Генічеську: ДБР підозрює двох екс-поліцейських

Два колишні поліцейські в окупованому Генічеську перейшли на бік ворога та обійняли посади "начальників" у місцевому незаконному "правоохоронному органі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
"У березні 2022 року підполковник поліції - дільничний офіцер поліції сектору превенції та капітан поліції - старший інспектор з ювенальної превенції Генічеського районного відділу поліції перейшли на бік ворога", - йдеться у заяві.
За даними слідчих, підполковник поліції з власної ініціативи обійняв посаду "начальника дільничних інспекторів", а капітан служить російським загарбникам на посаді так званого "начальника відділу".
ДБР повідомило про підозру у держзраді, за що їм загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що у Харківській області назвали кількість поліцейських-зрадників.
Також, в Луганській області понад 200 правоохоронців перейшли на бік ворога.
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