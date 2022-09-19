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Стали "начальниками" в оккупированном Геническе: ГБР подозревает двух экс-полицейских

Фото: Стали "начальниками" в оккупированном Геническе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Два бывших полицейских в оккупированном Геническом перешли на сторону врага и заняли должности "начальников" в местном незаконном "правоохранительном органе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В марте 2022 года подполковник полиции - участковый офицер полиции сектора превенции и капитан полиции - старший инспектор по ювенальной превенции Генического районного отдела полиции перешли на сторону врага", – говорится в заявлении.

По данным следователей, подполковник полиции по собственной инициативе занял должность "начальника участковых инспекторов", а капитан служит российским захватчиком в должности так называемого "начальника отдела".

ГБР сообщило о подозрении в госизмене, за что им грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Харьковской области назвали количество полицейских предателей.

Также, в Луганской области более 200 стражей порядка перешли на сторону врага.

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