Стали "начальниками" в оккупированном Геническе: ГБР подозревает двух экс-полицейских

Два бывших полицейских в оккупированном Геническом перешли на сторону врага и заняли должности "начальников" в местном незаконном "правоохранительном органе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В марте 2022 года подполковник полиции - участковый офицер полиции сектора превенции и капитан полиции - старший инспектор по ювенальной превенции Генического районного отдела полиции перешли на сторону врага", – говорится в заявлении.

По данным следователей, подполковник полиции по собственной инициативе занял должность "начальника участковых инспекторов", а капитан служит российским захватчиком в должности так называемого "начальника отдела".

ГБР сообщило о подозрении в госизмене, за что им грозит пожизненное заключение.