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Стали відомі суми підвищених зарплат українських військових

Новини » Суспільство    03.01.2019 - 23:18
Стали відомі суми підвищених зарплат українських військових
Фото: військові ЗСУ (РБК-Україна/ Віталій Носач)

Найбільше зарплата з 1 січня зросла у командира бригади

Зарплата українських військовослужбовців з 1 січня 2018 року зросла в средньому на 30%. Про це свідчать дані у порівняльній таблиці, яку поширила прес-служба 72 окремої механіхованої бригади (ОМБР) імені Чорних Запопрожців, передає РБК-Україна.

Зокрема, якщо раніше водій отримував 7 300 гривень, то тепер вже за цей січень він отримає 10 167 гривень. Навідник та кулеметник, які отримували раніше 7 623 гривні, тепер матимуть щомісячно 10 181 гривні, що на понад 2,5 тисячі більше.

Щодо інших посад, то вони матимуть підвищення виплат за умови вислуги певної кількості років. Зокрема, для механка-водія, старшого водія і гранатометника вислуга становить 1 рік. Для командирів відділення, бойової машини і танку вислуга становить 2 роки. Аналогічний термін - у головного сержанта взводу та роти.

Командири взводу (вислуга 5 років) та роти (10 років) отримуватимуть 13 945 гривень та 15 379 гривень відповідно.

Та найбільше зарплата зросте у військових, що мають вислугу 20 років - їх посадові оклади сягнуть вище 20 тисяч гривень. Зокрема, на майже 6,8 тис гривень збільшиться зарплата у командира бригади - військовослужбовці на цих посадах отримуватимуть щомісячно майже 24,7 тис. гривень.

Стали відомі суми підвищених зарплат українських військових

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що починаючи з 2019 року контрактники Збройних сил України отримуватимуть підвищену заробітну плату - мінімум 10 тис. гривень.

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