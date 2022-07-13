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Стали известны результаты первого тура выборов премьера Британии: кто остался "за бортом"

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Украина, Среда 13 июля 2022 20:03
Стали известны результаты первого тура выборов премьера Британии: кто остался "за бортом" Фото: стали известны результаты первого тура выборов премьера Британии (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во второй тур выборов нового премьер-министра Великобритании прошли 6 кандидатов из 8. Два кандидата так и не переступили необходимый для прохождения во второй тур порог в 30 голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Больше всего голосов в первом туре набрали бывший глава Минфина Британии Риши Сунак – 88 и младший министр по торговой политике Великобритании и бывшая глава Министерства обороны Пенни Мордонт. Она получила 67 голосов.

На третьем месте глава МИД Британии Лиз Трасс с 50 голосами. На четвертом, с 40 голосами - член парламента Великобритании и министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох. На пятом (37 голосов) – член парламента Британии Том Тугендат и на шестом месте с 32 голосами генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

Во второй тур выборов не прошли канцлер казны Надхим Захави и британский политик-консерватор Джереми Гант. Они набрали 25 и 18 голосов соответственно.

Какова процедура голосования?

Как пишет ВВС, кандидатам нужно было не менее 30 голосов депутатов, чтобы пройти во второй тур.

Шестеро кандидатов, которые перешагнули необходимый барьер, становятся участниками серии голосований. В следующих турах будет также исключаться кандидат, набравший меньше всего голосов. Туры с исключением одного из кандидатов будут продолжаться до тех пор, пока не останутся два последних. Этот процесс должен завершиться к летним каникулам британского парламента 21 июля. Впоследствии пройдет голосование уже за одного из двух кандидатов.

Напомним, 7 июля, Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Решение было принято после отставок в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером.

Отметим, что консервативная партия Британии намерена выбрать нового премьер-министра к началу осени.

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