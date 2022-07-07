Когда в Британии назначат нового премьера: названы сроки

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times , об этом заявили депутаты парламента Великобритании.

Отмечается, что выборы премьера планируют провести, когда Палата общин вернется с летних каникул, а именно к началу сентября.

При этом выборы пройдут в два этапа. Вначале будет оглашен конкурс, на котором члены парламента от консерваторов выберут двух главных претендентов на должность премьера.

После этого все участники Консервативной партии, которых насчитывается более 100 тысяч, выберут нового лидера. Именно он займет пост главы консерваторов и премьер-министра Британии.

По информации Financial Times, первый этап выборов планируют завершить до 21 июля.