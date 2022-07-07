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Когда в Британии назначат нового премьера: названы сроки

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Лондон, Четверг 07 июля 2022 22:42
Когда в Британии назначат нового премьера: названы сроки Фото: названы сроки назначения нового премьера Британии (flickr by Number 10)
Автор: Иван Носальский

Консервативная партия Британии намерена выбрать нового премьер-министра к началу осени.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times, об этом заявили депутаты парламента Великобритании.

Отмечается, что выборы премьера планируют провести, когда Палата общин вернется с летних каникул, а именно к началу сентября.

При этом выборы пройдут в два этапа. Вначале будет оглашен конкурс, на котором члены парламента от консерваторов выберут двух главных претендентов на должность премьера.

После этого все участники Консервативной партии, которых насчитывается более 100 тысяч, выберут нового лидера. Именно он займет пост главы консерваторов и премьер-министра Британии.

По информации Financial Times, первый этап выборов планируют завершить до 21 июля.

Напомним, сегодня, 7 июля, Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Решение было принято после отставок в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером.

Более детально об отставке премьер-министра Британии Бориса Джонсона можете узнать в материале РБК-Украина "Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника".

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