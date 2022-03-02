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Стали известны результаты переговоров власти Конотопа с оккупантами после ультиматума

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Сумы, Среда 02 марта 2022 14:02
Стали известны результаты переговоров власти Конотопа с оккупантами после ультиматума Фото: власть Конотопа провели переговоры с оккупантами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Переговоры с российскими оккупантами, выдвинувшими ультиматум городской власти Конотопа, длились 12 минут. В результате - украинский флаг остается на месте, ни о какой смене власти речи не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Разговор с россиянами в Конотопе уполномоченного мною от военной администрации длился около 12 минут. Я был на громкой связи во время переговоров. Договоренность следующая: ни о какой смене власти речь не может идти. Они заинтересованы в правопорядке. Ввода войск не будет. Флаг украинский - на месте", - рассказал он.

По словам главы области, есть договоренность, что не будет взаимных провокаций.

"Мы по ним не будем стрелять. Они остаются стоять на своих позициях. Будет обеспечен беспрепятственный проезд коммунального транспорта и служб, автомобилей быстрой, с продуктами, гуманитарных грузов", - добавил Живицкий.

Напомним, в ночь на 25 февраля за Конотоп прошли тяжелые бои. Враг окружил населенный пункт, но взять его не смог. Мэр города Артем Семенихин выложил в фото и видео уничтоженной техники оккупантов.

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