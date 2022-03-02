Бої на Сумщині – влада Конотопа провела переговори з окупантами після ультиматуму
Перемовини з російськими окупантами, які висунули ультиматум Конотопській міській владі, тривали 12 хвилин. В результаті - український прапор залишається на місці, про жодну зміну влади не йдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького у Telegram.
"Розмова з росіянами в Конотопі уповноваженого мною від військової адміністрації тривала близько 12 хвилин. Я був на гучному зв'язку під час переговорів. Домовленість наступна: про жодну зміну влади не може йтися. Вони зацікавлені в правопорядку. Введення військ не буде. Прапор український - на місці", - розповів він.
За словами голови області, є домовленість, що не буде взаємних провокацій.
"Ми по них не стрілятимемо. Вони залишаються стояти на своїх позиціях. Буде забезпечений безперешкодний проїзд комунального транспорту та служб, автомобілів швидкої, з продуктами, гуманітарних вантажів", - додав Живицький.
Нагадаємо, в ніч на 25 лютого за Конотоп пройшли важкі бої. Ворог оточив населений пункт, але взяти його не зміг. Мер міста Артем Семеніхін виклав у фото і відео знищеної техніки окупантів.
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