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Стали известны потери россиян под Херсоном за ночь

Фото: стали известны потери россиян под Херсоном за ночь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные рассказали, сколько российских солдат и техники уничтожены на Херсонском направлении за прошедшую ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Накануне за сутки мы отчитывались о том, что мы имели показатель уже более 80 рашистов, которые успокоились навсегда, за предыдущую ночь, ночь прошедшая у нас почти тот же показатель прибавляется и почти 60 единиц техники дополнительно уничтожено за эту ночь", - сказала она.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 450 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47550 военнослужащих.

Напомним, украинские военные 29 августа с помощью артиллерии поразили 13 пунктов управления российских оккупантов в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

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Херсонская область