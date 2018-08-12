Стали известны подробности о задержанном российском судне "Механик Погодин"
Приблизительная стоимость задержанного в Херсоне судна и его имущества составляет около 7 млн долларов
Приблизительная стоимость задержанного в Херсоне российского судна "Механик Погодин" и его имущества составляет около 7 млн долларов. Об этом рассказал постоянный представитель президента Украины в автономной республике Крым Борис Бабин, передает "Громадське радіо".
"Как мне сказали в СБУ, ориентировочная стоимость судна и танкера до 7 млн условных единиц", - сказал Бабин.
По его словам, судно перевозило нефтепродукты для украинского получателя.
"Если грузоотправитель и владелец в России, а получатель груза в Украине, понятно, что это коммерческий вопрос. Это большие средства, которые любят тишину. А сейчас я привлек к этому вопросу внимание", - сказал представитель президента.
Бабин добавил, что о российском судне в украинских водах сообщили правоохранители.
"Мы и правоохранители получали сообщения от общественности о том, что в порты Украины и внутренние воды периодически заходят суда под флагом России и принадлежат лицам, которые находятся в санкционных списках СНБО", - рассказал Бабин.
Напомним, 10 августа РБК-Украина сообщало, что в Херсонский порт зашло судно российской компании, которая находится под санкциями СНБО. Позже стало известно, что российский танкер в порту Херсона пытался незаконно выгрузить нефтепродукты. Отметим, что экипаж "Механика Погодина" не задерживали.