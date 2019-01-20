Стали известны подробности готовящегося торгового соглашения США и Китая

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Обязательным условием перемирия могут стать регулярные проверки

Для заключения перемирия Соединенных Штатов Америки (США) и Китая обязательным условием могут стать проверки Вашингтоном того, как Пекин будет проводить торговые реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Вашингтон настаивает на обязательном условии, которое Пекину не особо нравится. В случае заключения торгового перемирия между странами угроза введения новых торговых пошлин останется

"Угроза тарифов не исчезнет, ​​даже если будет сделка", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Китай неохотно встретил подобное условие от Вашингтона.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 января, начались торговые переговорыпредставителей США и Китая.

Как писало РБК-Украина, лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита G20 заключили 90-дневный торговое перемирие, отсрочив запланированное на 1 января повышение американских пошлин на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, пока идет обсуждение торговой сделки.