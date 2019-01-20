Стали відомі подробиці підготовлюваної торгової угоди США і Китаю

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Обов'язковою умовою перемир'я можуть стати регулярні перевірки

Для укладення перемир'я Сполучених Штатів Америки (США) і Китаю обов'язковою умовою можуть стати перевірки Вашингтоном того, як Пекін буде проводити торгові реформи. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Вашингтон наполягає на обов'язковій умові, що Пекіну не особливо подобається. У разі укладення торгового перемир'я між країнами загроза введення нових торговельних мит залишиться

"Загроза тарифів не зникне, навіть якщо буде угода", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, Китай неохоче зустрів подібну умову від Вашингтону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 січня, почалися торгові переговори представників США та Китаю.

Як повідомляло РБК-Україна, лідери США і КНР Дональд Трамп і Сі Цзіньпін на полях саміту G20 уклали 90-денне торгове перемир'я, відтермінувавши заплановане на 1 січня підвищення американських мит на імпорт китайських товарів вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%, поки йде обговорення торгової угоди.