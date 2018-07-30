Стали известны подробности стрельбы в Одессе

Один из участников конфликта выстрелил в воздух из травматического оружия

Сегодня, 30 июля, в Одессе в переулке Ванный произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одессе.

Как отмечают в пресс-службе полиции, между собственником и съемниками квартиры произошел конфликт, связан с несогласием сторон с условиями аренды жилья. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из мужчин получил телесные повреждения. Ему оказана медицинская помощь.

"Кроме того, один из участников конфликта выстрелил в воздух из травматического оружия. В результате выстрела никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, что сегодня во Франции в результате перестрелки ранено семь человек. Стрельба произошла в 04:20 по местному времени в районе Сен-Жак. Неизвестные вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей.

Все раненые госпитализированы, при этом один из них находится в очень тяжелом состоянии. Местная полиция занимается расследованием инцидента.