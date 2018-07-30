Стали відомі подробиці стрілянини в Одесі

Один з учасників конфлікту вистрілив у повітря з травматичної зброї

Сьогодні, 30 липня, у Одесі у провулку Ванний сталась стрілянина. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Одесі.

Як зазначають у прес-службі поліції, між власником квартири та квартирозйомниками стався конфлікт, пов'язаний з незгодою сторін з умовами оренди житла. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої один з чоловіків отримав тілесні ушкодження. Йому надано медичну допомогу.

"Крім того, один з учасників конфлікту вистрілив у повітря з травматичної зброї. Внаслідок пострілу ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події працюють поліцейські. Обставини встановлюються.

Нагадаємо, що сьогодні у Франції у результаті перестрілки поранено сім людей. Стрілянина сталася о 04:20 за місцевим часом в районі Сен-Жак. Невідомі вийшли з автомобіля і відкрили вогонь по групі людей.

Всі поранені госпіталізовані, при цьому один з них знаходиться у дуже важкому стані. Місцева поліція займається розслідуванням інциденту.