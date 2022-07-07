Стали известны подробности спецоперации по зачистке Змеиного

Сообщается, что ночью 7 июля к острову на подводных носителях подошли боевые пловцы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого. Специальным оборудование они обследовали прибрежную зону на наличие мин.

Первыми на остров сошли инженеры, которые расчистили проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы. После выхода на плато группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника на Змеином.

"При выполнении задания возведенная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным взвился флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины", - говорится в сообщении.

Фото: украинские военные высадились на Змеином (facebook.com/usofcom)

Во время спецоперации российские корабли начали выполнять маневры в направлении острова. После выполнения задачи сводная группа покинула Змеиный. Затем россияне нанесли ракетный удар и попали в пирс. Украинские бойцы вернулись на базу в полном составе.

Спецоперацию провел 73-й отдельный морской центр специального назначения. В ней также участвовали инженеры 59 отдельной мотопехотной бригады, бойцы Главного управления разведки и 801 отдельного отряда ВМС Украины.