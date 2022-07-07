Стали відомі подробиці спецоперації шодо зачистки Зміїного

Українські військові провели спеціальну операцію з висадки та зачистки острова Зміїний. Тепер же розкриті деякі її деталі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Повідомляється, що вночі 7 липня до острова на підводних носіях підійшли бойові плавці 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого. Спеціальним обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність мін.
Першими на острів зійшли інженери, які розчистили прохід від мінних загороджень і пасток для решти групи. Після виходу на плато група приступила до виконання завдань: огляду місцевості, фіксації та збору даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника на Зміїному.
"При виконанні завдання зведена група встановила українські прапори в різних частинах острова. Також над Зміїним замайорів прапор 73-го центру спеціального призначення ССО України", - йдеться в повідомленні.
Фото: українські військові висадилися на зміїному (facebook.com/usofcom)
Під час спецоперації російські кораблі почали виконувати маневри в напрямку острова. Після виконання завдання зведена група залишила Зміїний. Далі росіяни завдали ракетного удару і влучили в пірс. Українські бійці повернулися на базу в повному складі.
Спецоперацію провів 73-й окремий морський центр спеціального призначення. У ній також брали участь інженери 59 окремої мотопіхотної бригади, бійці Головного управління розвідки та 801 окремого загону ВМС України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові зачистили острів Зміїний, знищивши близько 30 одиниць російської техніки.
Крім того, сьогодні на острів повернувся український прапор.
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