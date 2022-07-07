Стали відомі подробиці спецоперації шодо зачистки Зміїного

Повідомляється, що вночі 7 липня до острова на підводних носіях підійшли бойові плавці 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого. Спеціальним обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність мін.

Першими на острів зійшли інженери, які розчистили прохід від мінних загороджень і пасток для решти групи. Після виходу на плато група приступила до виконання завдань: огляду місцевості, фіксації та збору даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника на Зміїному.

"При виконанні завдання зведена група встановила українські прапори в різних частинах острова. Також над Зміїним замайорів прапор 73-го центру спеціального призначення ССО України", - йдеться в повідомленні.

Фото: українські військові висадилися на зміїному (facebook.com/usofcom)

Під час спецоперації російські кораблі почали виконувати маневри в напрямку острова. Після виконання завдання зведена група залишила Зміїний. Далі росіяни завдали ракетного удару і влучили в пірс. Українські бійці повернулися на базу в повному складі.

Спецоперацію провів 73-й окремий морський центр спеціального призначення. У ній також брали участь інженери 59 окремої мотопіхотної бригади, бійці Головного управління розвідки та 801 окремого загону ВМС України.