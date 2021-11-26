У Путина ответили на слова Зеленского о перевороте: Россия не занимается такими делами

У президента России Владимира Путина отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке переворота в том числе с участием РФ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия якобы не занимается такими делами.

"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", - заявил Песков, комментируя сегодняшнее заявление президента Украины.

Напомним, ранее Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием олигарха Рината Ахметова. В то же время он подчеркнул, что переворот, который планировался на начало декабря, готовит не сам Ахметов, но "его привлечение обсуждается в Украине и России".

Он также заявил, что в распоряжении власти оказалась некая "звуковая информация", на которой обсуждается подготовка государственного переворота, но уточнил, что там нет голосов Ахметова и олигарха Вадима Новинского.