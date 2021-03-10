Стали известны подробности дела против нардепа Новинского

Противоправное завладение имуществом сети супермаркетов "Амстор", в котором подозревается нынешний депутат Верховной рады Вадим Новинский, могло нанести ущерб бюджету более чем на 2 млрд гривен.

Об этом говорится в новом выпуске "Watchdogs" на телеканале "Прямой".

По данным журналистов, дело о хищении имущества бывшей сети супермаркетов "Амстор" довлеет над Вадимом Новинским с 2014 года. Именно в декабре 2014 года компании группы "Амстор" начали менять владельцев. События сопровождались силовыми захватами.

Впоследствии суды определили, что супермаркеты были захвачены незаконно. Государственному регистратору подали поддельные документы, собрание акционеров никогда не проводилось. Когда суд принял решение, магазины уже были выведены по договорам субаренды на новые компании.

Печерский суд арестовал здания, и запретил их использовать, но схема продолжала работать - "Амстор" не получал за аренду ничего, оборудование оформили на новое юридическое лицо - "Амстор ритейл Трейд".

В результате сеть прекратила существование, вместо "Амстор" начали открываться маркеты других брендов. Они платили за аренду магазинов, но платили уже не "Амстору", а компаниям-прокладкам, связанным с Новинским, утверждают журналисты.

Сейчас, по данным "Watchdogs", расследование дела умышленно затягивается. В частности, подследственность перешла в район, тогда как досудебное расследование должно быть у НАБУ (поскольку фигурантом производства является действующий народный депутат).