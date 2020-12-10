Венедиктова открыла дело против нардепа Новинского

Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против депутата Верховной рады Вадима Новинского (внефракционный). Уголовное производство открыто 24 сентября во исполнение решения Печерского районного суда Киева.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос РБК-Украина.

"Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве", - сказано в ответе Офиса генпрокурора.

Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО "Гратант", которое утверждает, что депутат Рады противоправно завладел имущество сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом "Укрэксимбанка".

В сентябре 2019 года Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность, но уголовное производство против нардепа теперь может открыть только генеральный прокурор.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре также расследовали дело в отношении Вадима Новинского, который мог быть причастен к незаконному лишению свободы митрополита Александра Драбинко. При этом Новинский по делу проходил в качестве свидетеля, а летом 2019 года дело закрыли.