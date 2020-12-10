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Венедиктова открыла дело против нардепа Новинского

Киев, Четверг 10 декабря 2020 10:01
Венедиктова открыла дело против нардепа Новинского
Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против депутата Верховной рады Вадима Новинского (внефракционный). Уголовное производство открыто 24 сентября во исполнение решения Печерского районного суда Киева.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос РБК-Украина.

"Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве", - сказано в ответе Офиса генпрокурора.

Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО "Гратант", которое утверждает, что депутат Рады противоправно завладел имущество сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом "Укрэксимбанка".

В сентябре 2019 года Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность, но уголовное производство против нардепа теперь может открыть только генеральный прокурор.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре также расследовали дело в отношении Вадима Новинского, который мог быть причастен к незаконному лишению свободы митрополита Александра Драбинко. При этом Новинский по делу проходил в качестве свидетеля, а летом 2019 года дело закрыли.

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Новости Украины Общество Вадим Новинскийуголовное дело

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