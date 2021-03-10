Стали відомі подробиці справи проти нардепа Новинського
Протиправне заволодіння майном мережі супермаркетів "Амстор", в якому підозрюється нинішній депутат Верховної ради Вадим Новинський, могло завдати шкоди бюджету більш ніж на 2 млрд гривень.
Про це йдеться у новому випуску "Watchdogs" на телеканалі "Прямий".
За даними журналістів, справа про розкрадання майна колишньої мережі супермаркетів "Амстор" тяжіє над Вадимом Новинським з 2014 року. Саме в грудні 2014 року компанії групи "Амстор" почали змінювати власників. Події супроводжувалися силовими захопленнями.
Згодом суди визначили, що супермаркети були захоплені незаконно. Державному реєстратору подали підроблені документи, збори акціонерів ніколи не проводилося. Коли суд прийняв рішення, магазини вже були виведені за договорами суборенди на нові компанії.
Печерський суд заарештував будівлі, і заборонив їх використовувати, але схема продовжувала працювати - "Амстор" не отримував за оренду нічого, обладнання оформили на нову юридичну особу - "Амстор рітейл Трейд".
У результаті мережа припинила існування, замість "Амстор" почали відкриватися маркети інших брендів. Вони платили за оренду магазинів, але платили вже не "Амстору", а компаніям-прокладкам, пов'язаних з Новинським, стверджують журналісти.
Зараз, за даними "Watchdogs", розслідування справи навмисне затягується. Зокрема, підслідність перейшла в район, тоді як досудове розслідування повинно бути у НАБУ (оскільки фігурантом провадження є чинний народний депутат).
Нагадаємо, 10 грудня РБК-Україна писало, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження проти депутата Верховної ради Вадима Новинського (позафракційний). Кримінальне провадження відкрито 24 вересня на виконання рішення Печерського районного суду Києва.
Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ "Гратант", яке стверджує, що депутат Ради протиправно заволодів майно мережі супермаркетів "Амстор", в тому числі заставних та іпотечних майном "Укрексімбанку".
Як відомо, у вересні 2019 року Верховна рада скасувала депутатську недоторканність, але кримінальне провадження проти нардепа тепер може відкрити тільки генеральний прокурор.
Раніше в Генеральній прокуратурі також розслідували справу стосовно Вадима Новинського, який міг бути причетний до незаконного позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка. При цьому Новинський по справі проходив в якості свідка, а влітку 2019 року справу закрили.