Стали известны новые детали атаки россиян по Харькову

Сегодня, 27 июня, в результате атак оккупантов по Харькову погибли пять местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Также он добавил, что состояние раненых тяжелое и среднее. Жители получили травмы от взрывов и осколочные ранения.

"Пять человек погибли, 22 получили ранения, из них - пятеро детей. Таковы ужасающие последствия сегодняшних обстрелов Харькова российскими оккупантами", - рассказал глава ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня оккупанты продолжили наносить удары по Харькову и области, в частности, по Северной Салтовке.

Также мы писали, что по состоянию на 19:20 было известно о четырех погибших харьковчанах в результате атаки РФ.

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