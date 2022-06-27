Вечерний обстрел Харькова: количество жертв и пострадавших увеличилось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

"Вечером враг нанес удары по мирной Северной Салтовке и Немышлянскому району Харькова. К сожалению, есть погибшие - 4 человека. Пострадавших - 19, из них 4 ребенка", - написал Синегубов.

Он отметил, что обстрел производился по дворах и улицах, где находились исключительно мирные жители.

"Враг сознательно терроризирует гражданское население. Призываю всех быть максимально осторожными. Без необходимости не выходить на улицы. В случае сигнала тревогу - сразу идти к укрытию", - отметил глава ОВА.