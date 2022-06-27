Стали відомі нові деталі атаки росіян по Харкову

Сьогодні, 27 червня, внаслідок атак окупантів у Харкові загинули п'ять місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"П'ять людей загинули, 22 отримали поранення, з них - п'ятеро дітей. Такими є жахливі наслідки сьогоднішніх обстрілів Харкова російськими окупантами", - розповів голова ОВА.
Також він додав, що стан поранених тяжкий та середній. Мешканці отримали травми від вибухів та осколкові поранення.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні окупанти продовжили завдавати ударів по Харкову та області, зокрема, по Північній Салтівці.
Також ми писали, що станом на 19:20 було відомо про чотирьох загиблих харків'ян в результаті атаки РФ.
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