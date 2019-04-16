Стали известны кандидаты на руководителей налоговой и таможенной служб

Министерство финансов Украины обнародовало перечень кандидатов на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Об этом Минфин сообщил в своем Facebook.

В частности, в министерстве сообщили, что завершился второй этап конкурса на руководителей данных ведомств.

"Пять претендентов на кресло главы ГНС и шесть - на руководителя ГТС составляли тесты на знание законодательства и решали ситуационные задачи", - сказано в сообщении.

Итак, по результатам оценки работ Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, в заключительном, третьем этапе конкурса примут участие:

Кандидаты на главу ГНС:

заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов;

исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко;

заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Кандидаты на главу ГТС:

проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш;

первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов;

руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.

"В процессе проверки и оценки работ принимали участие эксперты, представители бизнеса, чтобы обеспечить беспристрастность избрания кандидатов", - заявили в Минфине.

Так, последний этап отбора - собеседование - начнется 23 апреля в 10:00. За собеседованием можно будет наблюдать в прямом эфире. В этот же день будут подведены итоги, и конкурсная комиссия определит кандидатов, которых будут рекомендовать Кабинету министров для назначения на должности руководителей ГНС и ГТС.

Напомним, в конце марта Кабинет министров Украины объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта правительство одобрило запуск разделения Государственной фискальной службы.

До этого в Минфине озвучили сроки разделения Фискальной службы. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, при слаженной работе завершить реорганизацию ГФС смогут за три месяца.