Стали відомі кандидати на керівників податкової та митної служб

Міністерство фінансів України оприлюднило перелік кандидатів на керівників Державної податкової і Державної митної служб. Про це Мінфін повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, у міністерстві поінформували, що завершився другий етап конкурсу на керівників даних відомств.

"П'ять претендентів на крісло очільника ДПС і шість - на очільника ДМС складали тести на знання законодавства та розв’язували ситуаційні завдання", - сказано у повідомленні.

Отже, за результатом оцінки робіт Комісією з питань вищого корпусу державної служби, у завершальному, третьому етапі конкурсу братимуть участь:

Кандидати на главу ДПС:

заступник міністра фінансів України Сергій Верланов;

виконавчий директор ТОВ "Стандарт-аудит" Дмитро Олексієнко;

заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов.

Кандидати на главу ДМС:

проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш;

перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов;

керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки", експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець.

"У процесі перевірки та оцінювання робіт брали участь експерти, представники бізнесу, аби забезпечити неупередженість обрання кандидатів", - заявили у Мінфіні.

Так, останній етап відбору - співбесіда - розпочнеться 23 квітня о 10:00. За співбесідою можна буде спостерігати у прямому ефірі. Цього ж дня будуть підбиті підсумки, і конкурсна комісія визначить кандидатів, яких рекомендуватиме Кабінету міністрів для призначення на посади керівників ДПС та ДМС.

Нагадаємо, в кінці березня Кабінет міністрів України оголосив конкурс на глав податкової та митної служб.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби.

До цього в Мінфіні озвучили строки розподілу Фіскальної служби. За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, при злагодженій роботі завершити реорганізацію ДФС зможуть за три місяці.