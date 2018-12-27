В Минфине назвали сроки разделения ГФС

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Если не справятся за три месяца, завершат за полгода

Норма о разделении Государственной фискальной службы на налоговую и таможенную службы содержится в новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Как сообщает РБК-Украина, об этом министр финансов Оксана Маркарова сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметила, что это требование - среди структурных реформ в программе с МВФ.

"На днях Кабмин начал этот процесс. При слаженной и быстрой работе можем завершить реорганизацию ГФС за три месяца, а если возникнут какие-то трудности - за полгода", - добавила Маркарова.

Напомним, 19 декабря Кабмин одобрил решение о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Постановление предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

В конце ноября министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что первый этап деления ГФС может пройти без законодательных изменений, после чего будут объявлены конкурсы на руководителей обоих направлений. После этого в течение 2019 года Минфин будет предлагать внести изменения в законодательство.

Государственная налоговая служба и Государственная таможенная службы были объединенные в 2012 году путем создания Министерства доходов и сборов. В 2014 году это министерство было преобразовано в Государственную фискальную службу, которая формально подчиняется Министерству финансов.