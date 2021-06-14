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Стали известны кандидаты на должность пресс-секретаря Зеленского

Автор: Милан Лелич

Офис президента Украины сформировал шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского. На данный момент в нем четыре фамилии.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

По его словам, среди кандидатов - спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров. Другие две фамилии пока не называются.

Собеседник отметил, что окончательное решение на счет кандидатуры пресс-секретаря Зеленского ожидается в ближайшее время.

Отметим, до этого источники РБК-Украина говорили, что пресс-секретаря Зеленского должны были назначить еще на прошлой неделе.

Напомним, предыдущий пресс-секретарь президент Юлия Мендель ушла с должности, но остается в команде Офиса советником по международным коммуникациям. До завершения реорганизации коммуникационной работы Офиса президента она исполняет обязанности пресс-секретаря.

Журналистка Юлия Мендель была назначена в июне 2019 года после победы в конкурсе, на который подавались около 4 000 кандидатов.

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