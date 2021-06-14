Стали известны кандидаты на должность пресс-секретаря Зеленского

Офис президента Украины сформировал шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского . На данный момент в нем четыре фамилии.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

По его словам, среди кандидатов - спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров. Другие две фамилии пока не называются.

Собеседник отметил, что окончательное решение на счет кандидатуры пресс-секретаря Зеленского ожидается в ближайшее время.

Отметим, до этого источники РБК-Украина говорили, что пресс-секретаря Зеленского должны были назначить еще на прошлой неделе.