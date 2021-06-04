На следующей неделе официально назначат пресс-секретаря Зеленского, - источник

На следующей неделе будет официально назначен новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского. Его имя пока держат в секрете.

Об это РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

В начале недели собеседники издания рассказали, что уже выбран "шорт-лист" кандидатов. Их ожидало личное собеседование с Зеленским. По состоянию на обед пятницы, 4 июня, решение почти принято.

"Президент практически выбрал. На следующей неделе будет указ", - уточнил источник в ОП.

Имя нового пресс-секретаря Зеленского в Офисе пока не называют.