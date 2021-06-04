На следующей неделе официально назначат пресс-секретаря Зеленского, - источник
На следующей неделе будет официально назначен новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского. Его имя пока держат в секрете.
Об это РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.
В начале недели собеседники издания рассказали, что уже выбран "шорт-лист" кандидатов. Их ожидало личное собеседование с Зеленским. По состоянию на обед пятницы, 4 июня, решение почти принято.
"Президент практически выбрал. На следующей неделе будет указ", - уточнил источник в ОП.
Имя нового пресс-секретаря Зеленского в Офисе пока не называют.
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в конце апреля покинула свою должность. При этом она останется в команде Офиса президента в качестве советника по международным коммуникациям.
Мендель временно продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.
Журналистку Юлию Мендель назначили пресс-секретарем президента в июне 2019 года. Она победила в конкурсе, на который подавались около 4 000 кандидатов. От претендета требовалось знание не менее трех языков, опыт работы в журналистике или публичной сфере. В финали вышли три человека, Зеленский и сотрудники Офиса президента лично проводили с ними собеседование.