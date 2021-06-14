Стали відомі кандидати на посаду прес-секретаря Зеленського

Офіс президента України сформував шорт-лист кандидатів на посаду прес-секретаря Володимира Зеленського . На даний момент в ньому чотири прізвища.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За його словами, серед кандидатів-спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко і ведучий телеканалу "Україна 24" Сергій Нікіфоров. Інші два прізвища поки не називаються.

Співрозмовник зазначив, що остаточне рішення на рахунок кандидатури прес-секретаря Зеленського очікується найближчим часом.

Зазначимо, до цього джерела РБК-Україна говорили, що прес-секретаря Зеленського мали призначити ще минулого тижня.