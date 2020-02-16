Стали известны имена задержанных Россией украинских рыбаков

Захваченные Россией украинские рыбаки являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. Об этом со ссылкой на информацию от жителей Приморского района сообщил в Facebook народный депутат Павел Мельник.

Имена задержанных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

"Все рыбаки - жители села Райновка Приморского района Запорожской области", - написал Мельник.

Отметим, представительство президента Украины в аннексированном Крыму отслеживает ситуацию с задержанием Россией украинских рыбаков в Азовском море.

В ГПСУ заявили, что Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.

Ранее Федеральная служба безопасности России опубликовала видео допроса захваченных в Азовском море украинских рыбаков. В частности, на видео капитан украинского катера рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море. Также сообщается, что рыбаков задержали якобы за браконьерство.

Ранее стало известно о захвате украинских рыбаков возле берегов оккупированного Крыма. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства. Также сообщалось о том, что рыбаков удерживают в Керчи. На катере обнаружили почти 300 единиц камбалы-калкана.