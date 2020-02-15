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ФСБ опубликовала видео допроса украинских рыбаков

Новости » Происшествия     15.02.2020 - 17:20
ФСБ опубликовала видео допроса украинских рыбаков
Фото: один из захваченных рыбаков (скриншот)

Захваченных рыбаков допросили на камеру

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео допроса захваченных в Азовском море украинских рыбаков. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, на видео капитан украинского катера рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море.

"По документам, собственник - человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли в море из села Райновка Приморского района (Запорожская область, - ред.) составом четыре человека", - заявил на допросе украинский рыбак.

Также сообщается, что рыбаков задержали за браконьерство. На видео мужчина рассказывает, что камбалу ловили сетями, а также о том, что знал о незаконности вылова камбалы с помощью любых сетей.

Отметим, пока неизвестны имена членов экипажа захваченного в Азовском море судна.

Напомним, сегодня стало известно о захвате украинских рыбаков у берегов оккупированного Крыма. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства. Также сообщалось о том, что рыбаков удерживают в Керчи. На катере выявили почти 300 экземпляров камбалы-калкана.

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