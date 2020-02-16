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У президента заявили, что отслеживают ситуацию с задержанными в Азовском море рыбаками

Новости » Общество     16.02.2020 - 01:21
У президента заявили, что отслеживают ситуацию с задержанными в Азовском море рыбаками
Иллюстративное фото (УНИАН)

Представительство президента в аннексированном Крыму требует определить правовой статус Азовсого моря

Представительство президента Украины в аннексированном Крыму отслеживает ситуацию с задержанием Россией украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу представительства.

В ведомстве проверяют все факты по поводу задержания граждан Украины. Также настаивают на необходимости определения позиции относительно статуса Азовского моря.

"Представительство отслеживает ситуацию с задержанием граждан Украины Российской Федерацией на Азовском море. Компетентными органами проводится проверка фактов по этой ситуации. В то же время представительство подчеркивает необходимость определения позиции относительно правового статуса Азовского моря и Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Напомним, Федеральная служба безопасности России опубликовала видео допроса захваченных в Азовском море украинских рыбаков. В частности, на видео капитан украинского катера рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море. Также сообщается, что рыбаков задержали за браконьерство.

В ГПСУ заявили, что Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.

Позже в Госпогранслужбе заявили, что задержанные - четверо граждан Украины. Предварительно известно, что они являются местными жителями Запорожский области

В ГПСУ рассказали подробности о задержанных рыбаках в Азовском море ФСБ опубликовала видео допроса украинских рыбаков
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