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Денисова обратилась к Пристайко из-за прекращения поисков украинцев в Атлантическом океане

Новости » Общество    10.10.2019 - 13:25
Денисова обратилась к Пристайко из-за прекращения поисков украинцев в Атлантическом океане
Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

Денисова требует срочно продолжить поиски пострадавших граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode

Поиски членов украинского экипажа судна Bourbon Rhode, которое затонуло в Атлантическом океане, прекратили. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Как сообщила Денисова, местонахождение семерых членов экипажа пока неизвестно.

"Согласно имеющимся сведениям, местонахождение семерых членов экипажа, среди которых есть украинцы, пока неизвестно. При этом компания судовладельца Bourbon Offshore сообщила о прекращении дальнейшего проведения поисково-спасательной операции", - заявила омбудсмен.

В связи с этим, Денисова обратилась к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко с требованием принять срочные меры для содействия поиску пострадавших граждан Украины.

Напомним, в сентябре в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. Позже стало известно, что трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode спасены, в том числе двое украинцев.

Также РБК-Украина 7 октября сообщало, что по словам Пристайко, поиски членов украинского экипажа судна Bourbon Rhode продолжаются. Также Пристайко отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поиски, насколько это возможно.

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