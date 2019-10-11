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Стали відомі імена зниклих українців із затонулого в Атлантичному океані судна

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 21:50
Стали відомі імена зниклих українців із затонулого в Атлантичному океані судна
Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

Протягом двох тижнів невідома доля шести громадян України

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова назвала імена шести зниклих українців, членів екіпажу затонулого судна Bourbon Rhode в Атлантичному океані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денисової у Facebook.

За її словами, вже протягом двох тижнів невідома доля шести громадян України.

"Вже протягом двох тижнів доля шістьох громадян України, а саме - Андрія Ізмаїльського, Олександра Коршикова, В'ячеслава Ковальчука, Євгенія Мельгунова, Олега Кравця, Дмитра Козирєва - невідома", - написала омбудсмен.

За її даними, пошуково-рятувальною операцією керує Морський центр порятунку і координації Форт-де-Франс.

Нагадаємо, у вересні в Атлантичному океані в результаті шторму судно пропало Bourbon Rhode з українцями на борту. Пізніше стало відомо, що троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані, у тому числі двоє громадян України.

За словами міністра закордонних справ Вадима Пристайка, пошуки членів українського екіпажу судна Bourbon Rhode тривають. Також він зазначив, що президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануелю Макрону з проханням продовжити пошуки, наскільки це можливо.

Денісова звернулася до Пристайко через припинення пошуків українців в Атлантичному океані З початку 2019 року кількість українців скоротилася на 1,5 млн, - Дубілет
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