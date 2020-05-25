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Стали известны имена полицейских, задержанных за изнасилование

Новости » Происшествия     25.05.2020 - 17:57
Стали известны имена полицейских, задержанных за изнасилование
Фото: в Facebook назвали имена полицейских-насильников (РБК-Украина)

Сотрудники Кагарлыцкого райотдела задержаны за изнасилование

За изнасилование женщины в Киевской области задержаны полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима. Один из них является начальником сектора криминальной полиции, второй - оперуполномоченным.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Сообщается, что за изнасилование женщины в Кагарлыцком райотделе были задержаны начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и оперуполномоченный Сергей Сулима.

Отметим, пострадавшая женщина 1994 года рождения заявила на них, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции после проверки подтвердил их причастность к избиению и изнасилованию. Полицейские доставили ее в отделение полиции якобы из-за кражи, после чего совершили преступление.

Фото: задержанные полицейские (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее сообщалось, что после скандала с изнасилованием назначено новое руководство полиции Кагарлыка, местным отделом будут управлять представители полиции Киевской области.

Также стало известно, что Государственное бюро расследований будет просить арест без залога для полицейских.

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Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины полицияизнасиловал
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