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Стали відомі імена поліцейських, затриманих за зґвалтування

Новини » Надзвичайні події     25.05.2020 - 17:57
Стали відомі імена поліцейських, затриманих за зґвалтування
Фото: у Facebook назвали імена поліцейських-ґвалтівників (РБК-Україна)

Працівники Кагарлицького райвідділу затримали за зґвалтування

За зґвалтування жінки у Київській області затримані поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима. Один з них є начальником сектору кримінальної поліції, другий - оперуповноваженим.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Київ Оперативний".

Повідомляється, що за зґвалтування жінки у Кагарлицькому райвідділі були затримані начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та оперуповноважений Сергій Сулима.

Зазначимо, постраждала жінка 1994 року народження заявила на них, Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції після перевірки підтвердив їх причетність до побиття і зґвалтування. Поліцейські доставили її до відділення поліції нібито через крадіжку, після чого вчинили злочин.

Фото: затримані поліцейські (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після скандалу зі зґвалтуванням призначено нове керівництво поліції Кагарлика, місцевим відділом будуть керувати представники поліції Київської області.

Також стало відомо, що Державне бюро розслідувань буде просити арешт без застави для поліцейських.

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Автор: Іван Петров

Теги Новини України полицияизнасиловал
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