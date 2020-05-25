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После скандала с изнасилованием назначено новое руководство полиции Кагарлыка

Новости » Общество     25.05.2020 - 16:10
После скандала с изнасилованием назначено новое руководство полиции Кагарлыка
Фото: полицейские (РБК-Украина)

Прошлое руководство полиции было отстранено после изнасилования двумя полицейскими женщины в отделе полиции

После отстранения всего личного состава Кагарлыцкого отделения полиции руководство местной полицией возложено на представителей Главного управления Национальной полиции Киевской области. Бывшее руководство было отстранено от должности в связи со скандалом, связанным с изнасилованием девушки двумя правоохранителям в отделении полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.

"По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Кагарлык командированные представители областного управления полиции, которые будут осуществлять руководство местным отделом. Это - сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности во главе с помощником начальника ГУНП Дмитрием Литвиным, который будет исполнять обязанности начальника местной полиции. Их задача - организация работы и обеспечения надлежащей правоохранительной деятельности в регионе", - сообщили в полиции.

Также правоохранители отметили, что весь прошлый состав полиции был выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

Напомним, в Кагарлыке двое полицейских изнасиловали женщину, после чего их уволили, а подразделение расформировали.

Как отметили в ГБР, правоохранители перед изнасилованием во время допроса женщины надевали на нее противогаз, применяли наручники и осуществляли выстрелы из табельного оружия над головой.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины полицияизнасилование
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