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ГБР будет просить арест без залога для полицейских за изнасилование женщины

Новости » Происшествия     25.05.2020 - 12:37
ГБР будет просить арест без залога для полицейских за изнасилование женщины
Фото: задержанные полицейские (dbr.gov.ua)

Во время допроса один из полицейских стрелял из табельного оружия над головой свидетеля

В Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области, для них будут просит арест без залога. Один из полицейских надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая 2020 оперуполномоченный в своем служебном кабинете надевал на женщину противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Кроме этого, полицейские избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над его головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

Сейчас следователями ГБР готовится сообщение о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, в Киевской области двое полицейских изнасиловали женщину, в связи с чем их уволили, а подразделение расформировали.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины полицияизнасилование
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