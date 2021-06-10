Стали известны факты нарушения законодательства дочерними компаниями "Нафтогаза"

После задержания одного из руководителей дочерней компании НАК "Нафтогаз" на взятке в 1 млн гривен за незаконное подключение к электросети , стали известны и другие факты нарушений законодательства со стороны топ-менеджеров компании. В частности речь идет о невыполнении решений суда и хищении государственных недр.

Так, стало известно о том, что компания "Нафтогаз тепло" с самого начала незаконно использовала воду для работы ТЭЦ со скважины, принадлежащей собственникам арестованного имущества. Соответственно, новые управленцы не платили ни непосредственно за эту потребленную воду, ни налоги на недропользование.

Журналисты привели перечень лицензий, которые имеет компания "Нафтогаз тепло", и среди них отсутствуют спецразрешения на недропользование. В то же время "Энергия-Новояворовск" продолжает быть владельцем спецразрешений на использование этих скважин.

Издание также подсчитало, что даже с минимальным потребление воды для ТЭЦ в размере 300 тонн воды в сутки, дочка "Нафтогаза" за 18 месяцев управления ТЭЦ нанесла ущерб государству на сумму не менее 14 миллионов гривен.

Также в материале говорится и о других преступлениях менеджеров "Нафтогаз-Тепло": пьяная авария главы ТЭЦ, в результате которой погиб человек, вымогательство взяток и ряд мелких процессуальных нарушений.

Напомним, в 2018 году Новояворовске и Новороздільську ТЭЦ арестовали и передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных в результате коррупционных и других преступлений (АРМА). Последняя определила для них нового управляющего - "Гарант Энерго М". Впрочем, предприятие сорвало отопительный сезон в городах, а с ТЭЦ массово увольнялись работники.

Чтобы возобновить работу ТЭЦ и отопительный сезон в Нововяворовске и Новом Роздоле, с "Гарант Энерго М" досрочно расторгли соглашение, а на его место пришло ООО "Нафтогаз Тепло" - предприятие из состава НАК "Нафтогаз Украины". Оно должно работать в городах до конца 2022 года.