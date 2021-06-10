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Стали відомі факти порушення законодавства дочірніми компаніями "Нафтогазу"

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Київ, Четвер 10 червня 2021 15:51
Стали відомі факти порушення законодавства дочірніми компаніями "Нафтогазу" Фото: стали відомі факти порушення законодавства дочірніми компаніями "Нафтогазу" (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Після затримання одного з керівників дочірньої компанії НАК "Нафтогаз" на хабарі в 1 млн гривень за незаконне підключення до електромережі, стали відомі й інші факти порушень законодавства з боку топ-менеджерів компанії. Зокрема мова йде про невиконання рішень суду та розкрадання державних надр.

Про це йдеться в статті "Апострофа".

Так, стало відомо про те, що компанія "Нафтогаз-тепло" з самого початку незаконно використовувала воду для роботи ТЕЦ зі свердловини, що належить власникам арештованого майна. Відповідно, нові управлінці не платили ані безпосередньо за цю спожиту воду, ані податки на надрокористування.

Журналісти навели перелік ліцензій, які має компанія "Нафтогаз-тепло", і серед них відсутні спецдозволи на надрокористування. Водночас "Енергія-Новояворівськ" продовжує бути власником спецдозволів на використання цих свердловин.

Видання також підрахувало, що навіть з мінімальним споживання води для ТЕЦ в розмірі 300 тонн води на добу, дочка "Нафтогазу" за 18 місяців керування ТЕЦ завдала збитків державі на суму не менше 14 мільйонів гривень.

Також в матеріалі йдеться і про інші злочини менеджерів "Нафтогаз-Тепло": п’яна аварія очільника ТЕЦ, в результаті якої загинула людина, вимагання хабарів та низка дрібних процесуальних порушень.

Нагадаємо, у 2018 році Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя - "Гарант Енерго М". Втім підприємство зірвало опалювальний сезон у містах, а з ТЕЦ масово звільнялися працівники.

Аби відновити роботу ТЕЦ і опалювальний сезон у Нововяворівську та Новому Роздолі, із "Гарант Енерго М" достроково розірвали угоду, а на його місце прийшло ТзОВ "Нафтогаз Тепло" - підприємство зі складу НАК "Нафтогаз України". Воно має працювати у містах до кінця 2022 року.

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